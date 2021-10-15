Eskişehir'de kız kardeşini silahla öldüren sanık müebbet hapse çarptırıldı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 11:58
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Volkan D, maktul Sevda D'nin (20) yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanık, "Ben kız kardeşimi öldürmedim. Öldürmek için hiçbir sebebim yok. Mahkemenin vicdan ve adaletine sığınıyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, kız kardeşini silahla kasten öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak müebbet hapse çevirdi.
- Olay
Merkez Tepebaşı ilçesinde geçen yıl ağustos ayında Sevda D. evindeki banyoda ölü bulunmuştu. Olayda kullanılan silah evdeki dolabın üzerinde bulunmuş, genç kızın ağabeyi Volkan D. tutuklanmıştı.
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