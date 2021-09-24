Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.



Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.



Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.



