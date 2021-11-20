Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Eskişehir Haberleri - DHA,

Kaza, Eskişehir- Afyonkarahisar yolunun 88'inci kilometresinde meydana geldi. Sıla Yıldırım yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Nuri Taşdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sıla Yıldırım, Alperen Yıldırım ve Ali Enes Yıldırım ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne; Ahmet Nuri Taşdemir ile Neriman Taşdemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.