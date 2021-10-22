Eskişehir'de restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 15:52
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir restoranda İhsan Ö. (28) ile Baturhan A. (25) ve Veysel B. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
İhsan Ö, tabancayla Baturhan A. ve Veysel B'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Baturhan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralandığı tahmin edilen Veysel B. ile şüpheli İhsan Ö. ise olay yerinden kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İhsan Ö. ile yanındaki Sinan İ. ve Murat N'yi Büyükdere Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Veysel B'yi arama çalışmaları sürüyor.
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