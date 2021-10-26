Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 10:38

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 7 tabanca, 95 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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