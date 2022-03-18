Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, 5 yaşındaki kızı öldü

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 14:42
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Arife Zorlu (36) idaresindeki 34 BBZ 42 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Köprülü Kavşağı yakınında Ahmet T'nin kullandığı 54 D 0883 tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kızı Elif Mina Zorlu (5), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elif Mina Zorlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen Arife Zorlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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