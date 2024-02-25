Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde iki grup arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar sokak ortasında acımasızca birbirlerie saldırdı.



Tarafların çevredeki vatandaşlara aldırmadan kavga ettiği olayda 1 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.



Kavga, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi.

