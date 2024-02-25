Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir’de kentin işlek caddelerinden birinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. İki grup arasındaki kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde iki grup arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar sokak ortasında acımasızca birbirlerie saldırdı.

Tarafların çevredeki vatandaşlara aldırmadan kavga ettiği olayda 1 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.

, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi.

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