Gaziantep'te karısını öldüren kişi tutuklandı

Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra gözaltına alınan Eyüp Turan Karabağ'ın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Karabağ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eyüp Turan Karabağ, dün evlerinde tartıştığı karısı Bahar Karabağ'ı tabancayla öldürmüş, çiftin 2 çocukları olduğu öğrenilmişti.
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