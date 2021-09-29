Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 12:04
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mustafa Moroğlu'nun kullandığı 07 AGJ 790 plakalı otomobil ile İbrahim Şentürk yönetimindeki 27 VN 716 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Sürücülerle birlikte Ayşenur Şentürk ve Esmanur Şentürk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.