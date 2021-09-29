Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 12:04

Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

Mustafa Moroğlu'nun kullandığı 07 AGJ 790 plakalı otomobil ile İbrahim Şentürk yönetimindeki 27 VN 716 plakalı minibüs, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

​​​​​​​Sürücülerle birlikte Ayşenur Şentürk ve Esmanur Şentürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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