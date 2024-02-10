Gaziantep’te kaçak telefon operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan gümrük kaçağı 64 adet cep telefonu ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.

Gaziantep’te kaçak telefon operasyonu

'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Yürütülen teknik takip sonucu Şehitkâmil ilçesinde S.U.G isimli şahsa ait işyerine düzenlendi.

İşyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon lira olan gümrük kaçağı 64 adet kaçak telefon ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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