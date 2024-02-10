Gaziantep’te kaçak telefon operasyonu

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.



Yürütülen teknik takip sonucu Şehitkâmil ilçesinde S.U.G isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenlendi.



İşyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon lira olan gümrük kaçağı 64 adet kaçak telefon ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.