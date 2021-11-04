Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı (Giresun Haberleri)

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Haberler - Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 14:30

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, üzerinde 50,7 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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