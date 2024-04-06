Ağaç keserken ölümden döndü

Giresun Gedikkaya mevkiinde ismi öğrenilemeyen 60 yaşlarında bir kişi ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardaki uçuruma yuvarlandı.



Olayın fark edilmesi olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu çalılık alandan çıkartılan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağlık durumu iyi olan vatandaşın kontrol amaçlı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.