Giresun'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Haberler - Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 09:36
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Karadeniz Sahil Yolu Teyyaredüzü Mahallesi mevkisinde, S.E. yönetimindeki 34 VH 5339 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden E.T. idaresindeki 28 M 5111 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra minibüsteki 7 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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