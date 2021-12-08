Hakkari'de 71 av tüfeği ele geçirildi

Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla ilçedeki bir ahırda arama yaptı.



Aramada, saman balyalarının altına gizlenmiş 4 çuvalda 71 faturasız av tüfeği bulundu.



Olayla ilgili soruşturmu sürdürülüyor.

