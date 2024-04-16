13 küçükbaş, kurtların saldırısında öldü

Merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisindeki meraya götürülen küçükbaş sürüsüne, kurtlar saldırdı.

Bedel Kurt ile Sıddık Öner'e ait 80 küçükbaştan 13'ü saldırıda öldü, birçok hayvan da yaralandı.

Besici ve çobanların müdahalesi kurtlar bölgeden uzaklaşırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapacağı bildirildi.

Besici Bedel Kurt, "Dün akşam saatlerine doğru küçükbaş hayvanlarımız merada otlatırken kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürüde ölen ve yaralanan hayvanlarımız oldu. Diğer hayvanları da son anda kurtardık" dedi.