Hakkari'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı, Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Kavaklı köyü ile Yüksekova ilçesi Yoncalık mezrası kırsalında düzenlenen operasyonlarda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 750 biksi fişeği, 450 uçaksavar mühimmatı, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, tuzaklanmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 elektrikli fünye, 4'lü pil bloğu, uzaktan komuta kiti, termal şemsiye, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği namlusu, 2 lav silahı, 7 el bombası, 2 havan mühimmatı, 3 roketatar mühimmatı, G-1 piyade tüfeği, 8 C-4 patlayıcı, kablo, panço ve 2 sırt çantası ele geçirildi.



Çukurca ilçesi Kavaklı köyünde ele geçirilen 3 AT-4 tanksavar silahı üzerinden parmak izi çıkanlar ile işbirlikçileri olan Ş.K, F.K, S.E, İ.O, 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.



Bölgede operasyonlar sürüyor.

