Hakkari’de yoğun kar: İki kişi araçta mahsur kaldı

Hakkari’de Merga Bütan Kayak Merkezi’ne gitmek isterken yolu şaşırıp Mergareş mevkisinde kara saplanan araçta, 2 kişi mahsur kaldı.



Durumun Hakkari İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak mahsur kalan sürücü ve beraberindeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kara saplanan aracı, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak mahsur kalan iki kişiyi de kurtardı.