Hatay'da evde ölü bulunan anne ve iki çocuğuyla ilgili şüpheli baba gözaltına alındı

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:20
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli baba Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlediği operasyonla Turgay Mert'i saklandığı adreste gözaltına alarak İskenderun'a getirdi.
Dün akşam, Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve iki çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve iki çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.
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