Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Antakya, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.





Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler, farlarını açarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.



Trafik polisleri, kavşaklar ile ana arterlerde önlem aldı, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri için uyardı.



