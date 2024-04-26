Hatay’da cinayet: İmam, husumetli komşusu tarafından öldürüldü

Hatay’da bir imam, sabah namazı için camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından öldürüldü. Cinayet zanlısı M.A.Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Hatay’da cinayet: İmam, husumetli komşusu tarafından öldürüldü

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’ın İskenderun ilçesinde bir imam, sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Denizciler Mahallesi’nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö’nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Cami önündeki saldırının ardından, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay’da cinayet: İmam, husumetli komşusu tarafından öldürüldü - 1

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, İnci ile aralarında husumet bulunan zanlısı M.A.Ö’yü gözaltına aldı.

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