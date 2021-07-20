İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

Hatay Haberleri 20.07.2021 - 12:59
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.
Normal günlerde trafik yoğunluğu çok olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayramın ilk günü yoğunluğun yok denecek kadar az olduğu görüldü.
Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone ile havadan görüntülendi.
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