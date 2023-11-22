Isparta'da işyerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesi'ndeki bir işyerinden 2 akıllı telefon ve kasadaki 1500 liranın çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Kentteki güvenlik kameralarının kaydettiği 36 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan şüphelinin S.E.G. olduğunu tespit etti.
Antalya'da yakalanıp Isparta'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının işyerine girip hırsızlık yaptığı anların görüntüsü de güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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