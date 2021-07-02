Beşiktaş'ta boş bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Haberleri 02.07.2021 - 15:06
Beşiktaş'ta, yıkım kararı bulunan boş binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak'ta, içerisinde kimsenin bulunmadığı 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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