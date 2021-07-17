Haramidere'de metrobüs, yola atlayan yayaya çarptı

İstanbul Haberleri 17.07.2021 - 10:49
Alınan bilgiye göre Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine doğru seyir halinde olan metrobüs, telleri aşarak metrobüs yoluna atlayan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki bir yolcu da yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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