İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Haberleri DHA 01.07.2021 - 08:50
İstanbul Haberleri - DHA,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
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