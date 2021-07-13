Sultanbeyli'de kavga ettiği amcasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Haberleri - DHA,

Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Münür Altın'ın internet üzerinden tanıştığı Almanya'da yaşayan bir kadınla ilişkisi vardı.

Bu durumu onaylamayan amca Şirkan Altın ile Münür Altın arasında bir süre önce gerginlik çıktı. Aynı apartmanda oturan amca, yeğen dün merdivenlerde karşılaştı.

İkili arasında çıkan kavgada Münür Altın, amcasını bıçakladı. Şüpheli, otomobille kaçarken amca Şirkan Altın hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Münür Altın'ı aynı gün yakalayarak, gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Münür Altın, adliyeye sevk edildi.