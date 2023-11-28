İzmir ekibi Karşıyaka Medicalpoint’te istifa (İzmir Karşıyaka Haberleri)

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint Başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları, yeşil-kırmızılı yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

İzmir ekibi Karşıyaka Medicalpoint’te istifa

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TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka Medicalpoint, üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra hedefinden şaşarak ligde 5. sıraya kadar geriledi.

Durum böyle olunca yeşil-kırmızılıların başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları da çözümü istifa etmekte buldu. Tecrübeli çalıştırıcının istifasını Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'ya ilettiği öğrenilirken, yeşil-kırmızılı yönetimin de akşam gerçekleştireceği toplantıdan sonra net bir karar vermesi bekleniyor.

Karşıyaka’daki görevine 2020 yılında başlayan Yazıcıoğulları, antrenörlük kariyerinde A Milli Takımı çalıştırma başarısı da göstermişti. 

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