Karabük'te cenaze yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Yenice ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık personeli, yaptığı kontrolde araçta bulunan Azize K'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan sürücü ile yolculardan Dursun K. (50), Cengiz K. (50) ve İlyas K. (37) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dursun K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.