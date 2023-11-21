Erzurum ve Kars'ta 322 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 316 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Arpaçay ilçesinde ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Kars Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kars Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Kars
- Erzurum