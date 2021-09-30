Kars'ta ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi gözaltına alındı

Kars Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 09:52
Kars Haberleri - Anadolu Ajansı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, B.M, B.G, G.M ve E.M. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
El konulan silahlar, kriminal incelemeye alınacak.
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