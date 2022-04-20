Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:04
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçeye bağlı Çavuşlu Köyü Durali Mahallesi'nde İsmail Şahin'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Şahin'e ait ev tamamen yandı.
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