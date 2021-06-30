Kastamonu'da çıkan yangında tarım arazisi zarar gördü

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 16:13
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kastamonu'nun Araç ilçesinin İhsanlı köyü mevkisindeki arpa ve yulaf tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Köylülerin ve ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 20 dekarlık tarım arazisinde zarar meydana geldi.
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