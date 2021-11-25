Şampiyon boksörler Kastamonu'daki kamp merkezinde yetişiyor

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde orman içindeki tesis, yaklaşık 15 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor.



Spor salonunun yanı sıra, 40 oda, basketbol ve voleybol sahaları ile koşu alanları bulunan tesiste, her yıl yüzlerce sporcu kamp yapıyor.



Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun da uzun süre kamp yaptığı tesis, dünya ve Avrupa şampiyonu boksörleri de ağırlıyor.



İkili kamplar kapsamında yurt dışından tesise gelen boksörler de Kadıdağı Kamp Merkezi'nden mutlu ayrılıyor.



Kadıdağı Kamp Merkezi Müdürü Osman Şeker, AA muhabirine, kamp merkezinin Türkiye'de Boks Federasyonunun idaresinde olduğunu söyledi.



Kamp merkezinin sadece boksa tahsis edildiğini anlatan Şeker, "Tesisimiz yaklaşık 10 yıldır Boks Federasyonunun yönetiminde. Türkiye'nin milli takımda temsil edilen boksörlerinin yetiştiği yer olarak hizmet vermekte. Diğer ülkelerin boks milli takımları buraya geldiklerinde misafir ediyoruz. Buraya gelen diğer ülkelerin milli takımları bir sonraki dönemde de buraya mümkün olursa tekrar gelmek istiyorlar." dedi.



Kamp merkezinde sporcuların her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Şeker, şöyle devam etti:



"Bu tesisten birçok dünya şampiyonu çıktı. Şimdi de en son olimpiyat şampiyonu ve olimpiyat ikincisi boksörlerimiz buradan seçildiler. Bu sporcularımız çok küçük yaşlarından beri burayı evleri gibi kullanarak burada eğitilerek burada yaşayarak en sonunda da hedefe ulaştılar. Bugüne kadar milli takıma yüzlerce boksör buradan yetişti."



Genç Erkekler Boks Milli Takımı Başantrenörü İsmet Sarı ise Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e kamp merkezini Türk boksuna kazandırdığı için teşekkür etti.



Tesisin sporcular için önemine değinen Sarı, "Avrupa'da da böyle bir tesis yok. Avrupa'dan buraya gelip ikili kamp yapan takımlar burayı gördükten sonra şaşırıyorlar. Hem iyi dinleniyoruz hem iyi çalışıyoruz. Evimiz gibi rahat ettiğimizi söyleyebilirim. Burada kamp yapan sporcuların performanslarının yükseldiğini de görüyoruz. Olimpiyat şampiyonunun antrenmanlara başladığı yer burası. Başka yerlerde de kamp yaptılar tabii ama boksörleri en çok geliştiren yer burası." diye konuştu.



Milli boksör, Berfin Polat da 4 yıldır boks yaptığını kaydederek, "Tesis odalarımız, yemekhanemiz temiz bir ortamdayız. Burası bir boksörün tüm ihtiyacını karşılıyor." dedi.

