Kastamonu'da 3 aracın karıştığı kaza

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 LJ 246 plakalı otomobil, ana yolda çıktığı sırada Niyazi A. idaresindeki 06 MEV 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile savrulan Niyazi A. yönetimindeki otomobil, park halindeki 37 AC 830 plakalı minibüse çarparken, Tofaş marka otomobil ise ağaca çarparak durabildi.



Kazada sürücü Niyazi A. ile diğer araçta bulunan Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.