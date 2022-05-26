Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 17:14
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 13 hırsızlık olayının faili 7 şüpheli gözaltına alındı.
İşlenen suçlar arasında yer alan bir binanın girişindeki metal borunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayrıca şüphelilerden birinin çaldığı iddia edilen bir bisiklet sahibine teslim edildi.
Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.