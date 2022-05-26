Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı (Kayseri Haberleri)

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 17:14

Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 13 hırsızlık olayının faili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlenen suçlar arasında yer alan bir binanın girişindeki metal borunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayrıca şüphelilerden birinin çaldığı iddia edilen bir bisiklet sahibine teslim edildi.

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