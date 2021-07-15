Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüsün bagajındaki bir çantada 967 gram sentetik uyuşturucu bulundu, çanta sahibi olduğu iddia edilen kadın yolcu Y.G. gözaltına alındı.



Şüpheliyle bağlantılı oldukları ileri sürülen C.A. ve H.D. de kent merkezinde yakalandı.



Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve Y.G. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.