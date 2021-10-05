Kayseri'de pipet içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 2 ay süreli ve takipli operasyon düzenledi.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pipet içerisine özel yapılmış 23 fişek halinde satışa hazır 10,20 gram sentetik uyuşturucu, paketlemek için kesilmiş folyo, bir tabanca ile şarjörü ve 4 sikke ele geçirdi.



Ekipler, R.H. ile M.S. isimli şüphelileri gözaltına alırken, bir kişiye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı.