Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 15:32
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.
Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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