Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.



Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.



A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



