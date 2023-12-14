Kayseri’de palalı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi pala ile yaralandı.

Kayseri’de palalı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.K. ile D.F. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine U.K., üzerinde bulunan pala ile D.F.’yi bacağından yaraladı.

D.F.’yi yaralayan U.K. olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.F. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de U.K.’yi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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