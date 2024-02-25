Kayseri'de uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesi Öksüt Mahallesi'nde besicilik yapan Mustafa Aşır, itfaiyeyi arayarak, keçisinin dağlık arazide düştüğü uçurumda mahsur kaldığını bildirdi.



Bölgeye giden itfaiye ekipleri, keçiyi 2 saatlik çalışma sonucunda kurtararak sahibine teslim etti.



Aşır, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Hayvan da insan da olsa can candır. Devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin." ifadesini kullandı.