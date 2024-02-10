Kilis’te DAEŞ operasyonu (Kilis Haberleri)

Kilis’te terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kilis’te DAEŞ operasyonu

’te jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edilenlerin adreslerine düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve silahlı örgütü ’e üye olduğu tespit edilen A.İ. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.İ., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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