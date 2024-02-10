Kilis’te DAEŞ operasyonu

Kilis’te jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edilenlerin adreslerine operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda, örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve silahlı terör örgütü DAEŞ’e üye olduğu tespit edilen A.İ. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheli A.İ., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.