Kilis'te kaldırıma çıkan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

H.İ.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, Ş.R. ile motosiklette bulunan C.H.E. ve F.H.E'ye çarptı.



İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ş.R. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü ise gözaltına alındı.

