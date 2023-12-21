Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Emre S. idaresindeki 06 R 3947 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yenişehir Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Emre D'nin kullandığı 71 ADE 854 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 71 ADE 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki yayaya çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, yaya Sünnetullah N. ile araçlardaki Aleyna K, Ayşegül C. ve Samet B. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırıkkale Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Kırıkkale