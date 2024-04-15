"Kilit kavşak"tan 9 günde 1 milyon 335 bin araç geçti

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, 9 günlük tatil boyunca yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, güvenlik güçleri ulaşımın aksamaması için hazır bulundu.
43 şehrin güzergahında yer aldığı için "kilit kavşak" diye anılan şehirde bayram boyunca yollardan geçen araç sayısının 1 milyon 335 bin olduğu belirtildi.
Kırıkkale'de bayram boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, 7/24 görev yaptı. Ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edilirken; 8 bin 740 sürücü ve araca 4 milyon 647 bin 613 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde 97 araç trafikten menedildi, 14 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Kentte, tatil süresince meydana gelen 86 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.
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