"Kilit kavşak"tan 9 günde 1 milyon 335 bin araç geçti

Kırıkkale'de bayram boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, 7/24 görev yaptı. Ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edilirken; 8 bin 740 sürücü ve araca 4 milyon 647 bin 613 lira idari para cezası uygulandı.



Denetimlerde 97 araç trafikten menedildi, 14 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Kentte, tatil süresince meydana gelen 86 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

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