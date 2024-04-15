"Kilit kavşak"tan 9 günde 1 milyon 335 bin araç geçti

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 335 bin araç geçiş yaptı.

"Kilit kavşak"tan 9 günde 1 milyon 335 bin araç geçti

'de tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, 9 günlük tatil boyunca yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, güvenlik güçleri ulaşımın aksamaması için hazır bulundu.

43 şehrin güzergahında yer aldığı için "kilit kavşak" diye anılan şehirde bayram boyunca yollardan geçen araç sayısının 1 milyon 335 bin olduğu belirtildi.

"Kilit kavşak"tan 9 günde 1 milyon 335 bin araç geçti - 1

Kırıkkale'de bayram boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, 7/24 görev yaptı. Ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edilirken; 8 bin 740 sürücü ve araca 4 milyon 647 bin 613 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 97 araç trafikten menedildi, 14 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Kentte, tatil süresince meydana gelen 86 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...