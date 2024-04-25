Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'de C.K. (40) idaresindeki cip, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde U.S'nin (38) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile T.K. (9) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan kadın sürücü C.K, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan U.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.