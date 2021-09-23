Kırıkkale'de 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale Haberleri 23.09.2021 - 19:11
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'tan İstanbul'a kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 33 ACA 751 plakalı tanker, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren köprüsü altındaki trafik kontrol noktasında durduruldu. Tankerde 26 ton kaçak akaryakıt bulunduğu belirlendi.
İl Özel İdaresi deposuna boşaltılan kaçak akaryakıta el konulurken, sürücü Y.A. gözaltına alındı
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