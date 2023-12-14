Kırıkkale'de bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirildi (Kırıkkale Haberleri)

Kırıkkale'de polis ekipleri bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirdi.

Kırıkkale'de bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir tekel bayisi ile deposunda 580 litre sahte içki buldu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Kırıkkale Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırıkkale Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KIRIKKALE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...