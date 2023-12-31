Kırıkkale'de devrilen otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı (Kırıkkale Haberleri)

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

E.Y. idaresindeki otomobil, -Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki sürücünün babası N.Y'nin (80) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı E.Y ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

Kırıkkale Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırıkkale Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KIRIKKALE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...