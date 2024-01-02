Kırıkkale'de elektrikli sobanın içerisine gizlenmiş sentetik hap ve esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde H.İ.G'ye ait evde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Cesur"un da yer aldığı aramada, elektrikli sobanın içerisinde pamukların arasına gizlenmiş 1792 sentetik hap, 5 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Operasyonda, H.İ.G. ile evde bulunan E.A, R.K. ve O.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.G. tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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