Kırıkkale'de halasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Selim Özer Mahallesi 2386. Sokak'ta çıkan kavgada halası A.Y’yi (44) tabancayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Önceki gün tartıştığı A.Y’yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan H.B, gözaltına alınmıştı.
Kırıkkale Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırıkkale Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Kırıkkale